Аксенов: Крым примет рекордные 10 млн туристов

Ситуация с водоснабжением, которая сложилась в Крыму в межсезонье 2020-2021 годов, не скажется на туристическом потоке, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о том, не помешает ли ситуация с водоснабжением принять в регионе рекордное число туристов.

"Я думаю, что нет, мы этот сезон уже пройдем в текущем режиме", - сказал он на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно его прогнозам в будущем году ситуация станет более благоприятной, так как будут реализованы все основные мероприятия плана по стабилизации водоснабжения полуострова, передает ТАСС.