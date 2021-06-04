Земля Хасавюртовского консервного завода уйдет с молотка

В Дагестане 17 июня пройдет аукцион по реализации земельного участка ЗАО "Хасавюртовский консервный завод", находящегося в процедуре банкротства.

Начальная цена земли установлена в размере 98,09 млн рублей, шаг аукциона на повышение - 5% от начальной цены. Площадь участка составляет 47,366 тыс кв м, его разрешено использовать под производственные базы, - сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, передает "Интерфакс".

Напомним, в марте 2015 года арбитражный суд республики Дагестан ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО "Хасавюртовский консервный завод" по иску Газпромбанка (ГПБ), а в ноябре того же 2015 года суд ввел в отношении предприятия процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Впоследствии процедура неоднократно продлевалась, в последний раз - до 22 июня 2021 года.