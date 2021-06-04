Гостевые дома легализуют в России в следующем году

Ростуризм в ближайшие две недели завершит согласование и внесет в кабмин законопроект о легализации гостевых домов, об этом рассказала НТВ глава ведомства Зарина Догузова.

Если закон примут принят, то он вступит в силу в следующем году, пояснила она.

Догузова отметила, что нововведения коснутся в первую очередь курортов Крыма, Кубани и Алтая.

Глава Ростуризма добавила, что сейчас в стране "полулегально" действует порядка 150 тыс номеров, которые в результате станут соответствовать стандартам и требованиям безопасности.

"Будет переходный период, мы не собираемся кошмарить бизнес. Будет достаточно продолжительный период, когда бизнес сможет спокойно перестроиться. Могу успокоить владельцев гостевых домов: запуская всю эту масштабную историю, мы думали и о людях, и о бизнесе", - подчеркнула Догузова.

По ее словам, после легализации гостевые дома смогут участвовать во всех мерах государственной поддержки: кэшбэк, гранты и т.д.