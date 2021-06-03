Глава Пентагона и министр обороны Израиля обсудили безопасность в регионе

В четверг, 3 июня, состоялась встреча министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны Израиля Бени Ганца. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

В ходе беседы стороны обсудили решение проблем безопасности в Ближневосточном регионе, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами, а также перемирие между Палестиной и Израилем.

Остин отметил, что администрация США поддерживает достигнутое 21 мая соглашение о перемирии "для обеспечения безопасности как для израильтян, так и для палестинцев". Он также подтвердил неизменную приверженность США защите Израиля и обеспечению качественного военного превосходства, передает ТАСС.

Напомним, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а вечером 10 мая на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. На протяжении 11 дней Израиль и палестинские группировки обменивались ракетными ударами. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц. В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.