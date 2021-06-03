Чеченский драмтеатр начинает гастроли в Красноярске

Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова начинает гастроли в Красноярске.

"С 8 по 12 июня состоятся "Большие гастроли" Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова в Красноярске. Выступления пройдут в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России", – пишет "Грозный Информ"

Сообщается, что спектакли пройдут на сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. На суд местной публике будут представлены три постановки: "Выше гор", "Свой дом – красный дом, или Дорога домой", а также "В горы за тобой" с Ольгой Кабо.