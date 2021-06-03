Почти 800 деревьев спасут в Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели - Куйлюк"

В Ташкенте пересадят все деревья, оказавшиеся на территории, выделенной под строительство ветки надземного метро "Сергели - Куйлюк", об этом рассказали в Госкомэкологии.

В сообщении уточняется, что в Мирабадском районе находится 66 деревьев, в Сергелийском - 168, в Янгихаетском - 551, в общей сложности - 785 деревьев.

"Место их пересадки обсуждаются с районными администрациями, а как пересаживать - с биологами. Цель одна - максимально сохранить все деревья", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik Узбекистан".