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Байден запретил покупать акции 59 компаний из Китая

Байден запретил покупать акции 59 компаний из Китая

Гражданам США запретили приобретать акции 59 китайских компаний. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Джо Байден.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что указ затрагивает компании, связанные с оборонным сектором Китая. В список попали 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая, которые, по мнению США, подрывают безопасность или демократические ценности Америки и ее союзников, передает "Интерфакс".

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", - говорится в сообщении Белого дома.

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Вестник Кавказа

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