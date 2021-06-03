Байден запретил покупать акции 59 компаний из Китая

Гражданам США запретили приобретать акции 59 китайских компаний. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Джо Байден.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что указ затрагивает компании, связанные с оборонным сектором Китая. В список попали 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая, которые, по мнению США, подрывают безопасность или демократические ценности Америки и ее союзников, передает "Интерфакс".

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", - говорится в сообщении Белого дома.