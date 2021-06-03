Жители Грузии с лета смогут вакцинироваться Novavax и Johnson & Johnson

Кроме уже использующихся вакцин против коронавируса, летом жители Грузии смогут сделать прививки препаратами Novavax и Johnson & Johnson, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в конце июня либо в начале июля Грузия получит примерно 500 тыс доз вакцины Sinopharm, в третьем квартале - миллион доз Pfizer, оба препарата уже применяются в стране.

"Также приблизительно в третьем квартале COVAX подтвердил поставку 700 тыс Novavax и около 130 тыс Johnson & Johnson", - цитирует Гамкрелидзе "Sputnik Грузия".

Ранее сообщалось, что власти ставят цель до конца года вакцинировать 60-70% населения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 171 млн, из них более 3,6 млн человек скончались. В Грузии выявлены 346 983 случая заражения.