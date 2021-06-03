Дарья Семьянова стала чемпионкой Европы по стрельбе

Уроженка Махачкалы Дарья Семьянова победила на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Хорватии.

Спортсменка лидировала в дисциплине "трап". На старте европейского первенства 19-летняя Семьянова была самой молодой участницей, сообщает "РИА Дагестан".

Двумя годами ранее она завоевала для России лицензию на участие в Олимпийских играх, также став чемпионкой Европы.

Стоит отметить, что сейчас Семьянова живет и тренируется в Липецке.