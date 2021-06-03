Фестиваль "Кино хорошего человека" пройдет в Москве

В киносети "Москино с 10 по 17 июня пройдет фестиваль "Кино хорошего человека", сообщает пресс-служба киносети.

"Москино" и "Москвич Mag" организуют кинофестиваль советских фильмов, который пройдет с 10 по 17 июня. Показы будут идти в кинотеатрах "Москино Звезда" и "Москино Салют", говорится в сообщении.

Гендиректор киносети "Москино" Натальи Мокрицкой отметила, что 1970-е и 1980-е годы для советской киноиндустрии были очень успешными.

"Для кого-то это фильмы счастливого детства и безмятежной юности, первой влюбленности, принятия трудных, но важных решений. Для кого-то - напоминание о чувстве безысходности и трудности выбора, бесконечных очередях и тотальном дефиците. Очевидно одно: эти картины не просто артефакты советского кино, но и хроника эпохи, зеркало жизни огромной страны, которой не существует почти тридцать лет, страны, о жизни которой нынешнее поколение почти ничего не знает", - сказала она.

Фестиваль откроется 10 июня в 20:00 по московскому времени фильмом "Тема" Глеба Панфилова в кинотеатре "Художественный". Также на фестивале зрители увидят киноленты "Остановился поезд" Вадима Абдрашитова, "Монолог" Ильи Авербаха, "Ключ без права передачи" Динары Асановой и другие.