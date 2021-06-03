Что мешает постконфликтному урегулированию между Баку и Ереваном

После завершения Второй Карабахской войны некоторые армянские политики и военнослужащие делали ревизионистские заявления, но сейчас они начинают мириться с действительностью, пишет глава бакинского Центра анализа международных отношений Джавид Велиев в статье для Анатолийского агентства. Дипломатический армрестлинг между странами-участниками 44-дневной войны, закончившейся победой Азербайджана, все еще продолжается.

После заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности "обсуждать условия окончательного мирного соглашения", стороны, в целом завершившие первые два этапа постконфликтного урегулирования, перешли к обсуждению условий третьего этапа.

Первый этап - положить конец армянской оккупации

Заявление от 9-10 ноября, положившее конец 44-дневной войне, это не просто соглашение о прекращении огня, а важный документ, касающийся урегулирования конфликта. Подписав его, Армения согласилась с освобождением более 300 населенных пунктов азербайджанской армией, а согласно пунктам 2 и 6, было принято решение о выходе Армении из оставшихся трех оккупированных районов (Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского). Пункт 4 предусматривает вывод вооруженных сил Армении из районов, которые находятся под контролем российских миротворцев. В соответствии с пунктом 5 трехстороннего соглашения был создан российско-турецкий центр мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с пунктом 8, стороны совершили обмен пленными и телами погибших. Азербайджанская сторона передала Армении более 1600 тел погибших армянских военных и 70 военнопленных. В соответствии с пунктом 6, в течение следующих трех лет будет построена новая трасса Лачинского коридора.

По условиям пункта 7 соглашения, возвращение внутренне перемещенные лица будет проходить под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Этот вопрос, по словам Ильхама Алиева, будет решен в свое время. Одна из самых острых проблем, не решенных на первом этапе, - отказ Армении предоставить карты минных полей. Хотя во время недавнего визита главы МИД Сергея Лаврова в Азербайджан обсуждалось предоставление Арменией этих карт, этот вопрос еще не был решен.

Еще одна проблема, оставшаяся с первого этапа, - статус армянских солдат, которые вошли на территорию Азербайджана после 10 ноября и были признаны террористами в соответствии с международным правом, поскольку нарушили условия соглашения, проникнув на территорию Азербайджана и убив военнослужащих и мирных жителей. Армянская сторона утверждает, что эти солдаты являются военнопленными, которые должны быть возвращены в соответствии с заявлением от 10 ноября.

Второй этап - открытие транспортного сообщения

Второй этап начал реализовываться как продолжение первого этапа. Согласно пункту 9 трехстороннего соглашения должны быть разблокированы экономические и транспортные связи. 11 января стороны подписали новое заявление, также была создана рабочая группа на уровне заместителей председателей правительств Азербайджана, Армении и России. На данный момент группа провела восемь заседаний.

Экспертами, парламентариями и представителями рабочей группы обсуждается создание трех транспортных магистралей. Первый - это Зангезурский коридор, связывающий Азербайджан с Нахчываном. Второй связывает Армению и Россию через территорию Азербайджана, а третий предполагает формирование региональной транспортной сети с участием Турции, Ирана и Грузии.

По словам президента Азербайджана, создание подобного транспортного сообщения повысит шансы на мир в регионе и поможет в предотвращении новых боевых действий. Однако перед предстоящими выборами по этому вопросу в Армении ведутся жаркие споры. Эксперты считают, что вопрос политизируется оппозиционерами в преддверии досрочных выборов. Но несмотря на возражения армянской оппозиции, процесс идет. В своем выступлении в парламенте и. о. премьер-министра Никол Пашинян напомнил своим оппонентам о принципе взаимности в дипломатии, заявив, что "если мы не разблокируем для них транспортное сообщение, они сделают то же самое". В Азербайджане же уже начались работы по подготовке к строительству этих дорог. Все это также будет иметь последствия и для нормализации турецко-армянских отношений.

Третий этап - делимитация и демаркация границ

Третий этап - подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией о делимитации и демаркации их границ. Граница между Азербайджаном и Арменией находилась под армянской оккупацией на протяжении последних 30 лет. После освобождения азербайджанских территорий между двумя странами образовалось более 500 км границы; вот почему необходимы их делимитация и демаркация. Этот вопрос стал особенно актуальным 12 мая после конфликта в районе озера Гарагель, расположенном между Лачинским районом Азербайджана и Сюникской областью Армении. Напряженность возникла после визита в регион Сергея Лаврова. По данным местных СМИ, во время визита Лаврова между сторонами был подготовлен проект соглашения об определении границ. Согласно проекту соглашения, который был опубликован в местных СМИ, границы между сторонами будут определены в соответствии с советскими военными картами 1975-1976 годов. А Армения выведет свои вооруженные силы из восьми азербайджанских сел, все еще находящихся под армянской оккупацией.

Выступая в парламенте, Никол Пашинян заявил, что важнейшая задача для армянского народа - открыть эру мирного развития. Похоже также, что у Пашиняна нет другого выбора, кроме как найти взаимное решение проблем с Азербайджаном, потому что попытки интернационализировать этот вопрос не дали никаких результатов.

В результате длительной оккупации Армения создала буферную зону, уходящую далеко вглубь азербайджанских территорий, аннексировала азербайджанские села и поселила в них своих граждан. Теперь азербайджанская армия сталкивается с такими "армянскими" деревнями, и определение границ с помощью одних лишь карт оказывается затруднительным.

То, что эта ситуация совпадает с предвыборным периодом в Армении, еще больше усложняет дело. Пашинян, которого обвинили в поражении во Второй Карабахской войне, снова подвергается критике со стороны своих оппонентов за дальнейшие уступки.

Не только оппозиция, но и некоторые члены правительства, известные своей радикальной позицией, критиковали Пашиняна. По данным местных СМИ, бывший министр иностранных дел Ара Айвазян отказался подписать соглашение о делимитации и демаркации границы. Президент Армен Саркисян призвал армянские Вооруженные силы принять жесткие превентивные меры против Азербайджана в процессе демаркации и делимитации. Но у Армении нет другого выбора, кроме как заняться решением своих проблем с Азербайджаном и Турцией.

Препятствия на пути к окончательному мирному договору

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов начать переговоры для заключения окончательного мирного соглашения, но Армения все еще не дала ответа. Президент Азербайджана также подчеркнул, что Баку готов обсуждать с Ереваном условия этого окончательного мирного соглашения. Условие Азербайджана для окончательного мирного соглашения ясно: две страны должны взаимно признать территориальную целостность друг друга.

По словам армянского эксперта Георгия Ваняна, армянская община еще не готова к окончательному мирному соглашению. Это следствие радикальных националистических настроений, подогреваемых в стране на протяжении последних 30 лет. Как заявил бывший президент Армении Левон Тер-Петросян: "Армения и диаспора еще не извлекли уроков из истории... А это значит, что армянский народ все еще ждут новые потери и новые разочарования". Тер-Петросян намекает, что процесс примирения не устраивает армянских радикалов и реваншистов, поэтому они пытаются сорвать мирный процесс, подстрекая к провокациям.