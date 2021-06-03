В США приговорили к тюрьме чиновницу, разгласившую данные о посольстве России

Экс-сотрудница министерства финансов США Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс приговорена к 6 месяцам тюрьмы за разглашение средствам массовой информации (СМИ) информации о посольстве России и других конфиденциальных данных. Об этом сообщили сегодня в министерстве юстиции США.

Согласно приговору суда, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов незаконно раскрыла доклады, которые касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, посольства России в США, Марии Бутиной и фирмы Prevezon Alexander.

Как отметила федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс, Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями."Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц", - цитирует ее РИА Новости.

По словам прокурора, экс-сотрудница Минфина не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь отправится в федеральную тюрьму.