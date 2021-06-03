Ставрополье примет первый Северо-Кавказский энергетический форум

Минводы примут первой Северо-Кавказский энергетический форум (СКФО), который соберет отраслевых специалистов и представителей компаний Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Участникам предстоит обсудить состояние энергоемкости региона и ее влияние на инвестиционную привлекательность. Кроме того, в рамках форума будет обсуждаться развитие программ энергоэффективности, импортозамещения и цифровизации.

Первый Северо-Кавказский энергетический форум пройдет 17 и 18 июня в многофункциональном выставочном комплексе "МинводыЭКСПО".