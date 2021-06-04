Гахария встряхнул политическую жизнь Грузии

Грузинскую политику ждет самая большая встряска за десять лет - бывший премьер-министр Георгий Гахария объявил о создании новой партии "За Грузию", которая уже привлекла "перебежчиков" из правящей "Грузинской мечты", пишет Emerging Europe. Гахария занимал премьерский пост с сентября 2019 года по февраль нынешнего, когда ушел в отставку, не согласившись с позицией правящей партии в отношении оппозиционного политика Никанора Мелиа. Тогда Гахария заявил, что не собирается уходить из политики, и теперь сдержал свое слово, создав новую партию, которая, по его словам, объединит политически раздробленную страну.

"Сегодня мы объединяемся за Грузию, а не против кого-либо, - сказал Гахария на презентации партии. - Наша команда будет активно участвовать в политическом процессе, и я еще раз подчеркиваю, мы не против кого-либо". Ряды зарождающейся партии уже пополнились несколькими громкими "дезертирами" из "Грузинской мечты", в том числе бывшим главой президентской администрации Георгием Арбашишвили и бывшим послом Грузии в НАТО Леваном Долидзе.

Гахария привел "Грузинскую мечту" к победе на парламентских выборах в октябре прошлого года, и, хотя результаты голосования оспаривались оппозицией страны, международные наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвали выборы "конкурентными и справедливым". Тем не менее последовал длительный политический кризис, когда оппозиция бойкотировала парламент до тех пор, пока в апреле не был найден компромисс при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Отставка

Однако к тому времени Гахария ушел, его заменил Ираклий Гарибашвили. Гахария не согласился с решением "Грузинской мечты" арестовать лидера Единого национального движения Мелиа за нарушение условий его залога. Мелия, освобожденный в рамках сделки при посредничестве Мишеля, обвиняется в организации "насильственных массовых протестов" во время демонстраций против правительства Грузии в 2019 году. Однако при создании своей новой партии Гахария заявил, что мотивы его отставки с поста премьер-министра и ухода из партии "Грузинская мечта" выходят далеко за рамки дела Мелии.

"Я ушел, потому что партия дистанцировалась от реальных проблем наших граждан. Я ушел, потому что после восьми лет пребывания у власти правящая партия сравнивает свои достижения с реальностью 10-15 лет назад, убивая перспективы развития нашей страны. Я ушел, потому что в какой-то момент "Грузинская мечта" поставила интересы партии выше интересов государства", - сказал Гахария. Он назвал системную коррупцию, слабые государственные институты и отсутствие механизмов социальной защиты основными проблемами, с которыми сегодня сталкивается Грузия.

Когда Гахария представлял "За Грузию", оппозиционные партии проводили демонстрации, осуждая бывшего премьер-министра как представителя российских интересов. По словам одного активиста, "Гахария всегда следовал приказам Бидзины Иванишвили (самого богатого человека Грузии и основателя "Грузинской мечты"), и никто не верит, что он сейчас в оппозиции. Конечно, он будет защищать интересы Кремля в Грузии".

Гахария получил два диплома МГУ и долго жил в России, работая руководителем в немецкой авиакомпании Lufthansa. В 2013 году, когда "Грузинская мечта" впервые пришла к власти, Гахария был назначен бизнес-омбудсменом страны, но тогда его обвиняли в защите деловых интересов правящей партии и ее покровителя-миллиардера.

Контролируемая оппозиция?

В 2017 году Гахария был назначен министром внутренних дел. Во время его пребывания на посту полиция совершила рейд в несколько популярных ночных клубов Тбилиси, якобы в рамках операции по борьбе с наркотиками. Однако рейды вызвали критику со стороны общественности - последовали широкомасштабные протесты - и министерство столкнулось с обвинениями в том, что они были политически мотивированными.

В 2019 году, в период "ночи Гаврилова", протесты разрослись после того, как российскому депутату было разрешено выступить с речью, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Гахария в то время все еще был министром внутренних дел и приказал полиции разогнать демонстрацию. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По крайней мере, два человека получили травмы глаз и потеряли зрение из-за применения резиновых пуль.

Однако опрос, проведенный Национальным демократическим институтом в сентябре 2019 года, показал, что, хотя 43% грузин считают, что правительство несет ответственность за применение "чрезмерной силы", только 9% обвиняют лично Гахарию. Более того, опрос, проведенный в феврале этого года Международным республиканским институтом, показал, что Гахария был самым популярным политиком в стране.

Момент создания новой партии Гахарией не случаен. Часть сделки при посредничестве Европейского совета между соперничающими грузинскими партиями предусматривает, что если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов на местных выборах этой осенью, будут проведены внеочередные парламентские выборы.

По данным грузинской прессы, внутренний опрос, проведенный "Грузинской мечтой", показал, что правящая партия рассчитывает набрать лишь около 20% голосов на местных выборах, что значительно ниже порога, необходимого для того, чтобы избежать парламентских выборов. Это заставило многих поверить в то, что "За Грузию" - "контролируемая оппозиция" "Грузинской мечты". Однако некоторые политические обозреватели считают, что Гахария и его партия присоединятся к оппозиционному блоку. "За Грузию" уже выдвинута кандидатура в мэры Тбилиси.

Став марионеткой "Грузинской мечты" или нет, Гахария, будет ключевым игроком в политике Грузии в ближайшие месяцы.