Азербайджанский спортсмен завоевал золото на чемпионате в Польше

В Открытом чемпионате Европы, который проходит в польском городе Быдгощ, параатлет из Азербайджана выиграл золотую медаль.

Спортсмен по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета Азербайджана Эльмир Джабраилов стал лучшим в беге на 400 м с результатом 49,88 сек, сообщили в комитете.

На чемпионате в Польше азербайджанские спортсмены завоевали уже три золотых медали, а также по одной серебряной и бронзовой.