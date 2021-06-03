Главная » Новости

Азербайджанский спортсмен завоевал золото на чемпионате в Польше

Азербайджанский спортсмен завоевал золото на чемпионате в Польше

В Открытом чемпионате Европы, который проходит в польском городе Быдгощ, параатлет из Азербайджана выиграл золотую медаль.

Спортсмен по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета Азербайджана Эльмир Джабраилов стал лучшим в беге на 400 м с результатом 49,88 сек, сообщили в комитете.

На чемпионате в Польше азербайджанские спортсмены завоевали уже три золотых медали, а также по одной серебряной и бронзовой.

615 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!