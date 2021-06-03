Более 200 граждан России вернулись домой из Азербайджана через пограничный коридор в Дагестане

Группа из 228 россиян, застрявших из-за коронавирусных ограничений в Азербайджане, вернулась сегодня на Родину через специально организованный коридор в пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане. Об этом рассказал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.

"Специалистами проведена их термометрия и приняты все рекомендуемые Роспотребнадзором меры", - подчеркнул глава министерства.

Он уточнил, что среди вернувшихся 15 человек являются жителями Дагестана, остальные 213 проживают в других регионах России, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 171 млн, из них более 3,6 млн человек скончались. В России выявлены 5 099 182 случая заражения, в Азербайджане - 334 416.