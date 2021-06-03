Рестораны и офисы в Туркестанской области превратили в библиотеки
В Сайрамском районе Туркестанской области в пандемию рестораны, банкетные залы и офисы были переоборудованы под библиотеки.
Местные бизнесмены внесли свой вклад в развитие сферы образования, кроме того, за год в регионе появилось три книгохранилища.
Три новые библиотеки открыли в Сайрамском районе к 30-летию Независимости Казахстана, инициатором выступил аким района Уласбека Садибекова, библиотеки открыты за счет спонсорских средств.
В нескольких населенных пунктах района появились залы для чтения.
Книжный фонд Сайрамского района составляет 4200 книг.
Вестник Кавказа
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