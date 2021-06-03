"Красная Поляна" построит в Адыгее горный курорт Лагонаки

Адыгея и НАО "Красная поляна" подписали соглашение о масштабном инвестиционном проекте горного экокурорта Лагонаки. Соглашение заключено в рамках ПМЭФ.

Инвестиции составят 23 млрд рублей, строительством займутся "Красная поляна" и "Корпорация Туризм.РФ".

На экокурорте Лагонаки будет построено 36 км горнолыжных трасс и три тыс гостиничных номеров, курорт сможет принимать более 500 тыс туристов в год.

Ожидается, что курорт будет готов к концу 2024 года.