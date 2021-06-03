"Победа" начнет летать в Пафос в июле

Российский лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы в Пафос (Кипр) из Москвы и Екатеринбурга.

"Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю. Полеты из Москвы начнутся 7 июля - по средам. "Победа" возобновляет рейсы по этому направлению: ранее полеты осуществлялись в летнем сезоне-2016», - сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы между Екатеринбургом и Пафосом будут выполняться впервые, они начнутся 10 июля, самолеты будут летать по субботам.

Этим летом самолеты авиакомпании также будут летать в Ларнаку.