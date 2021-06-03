В десяти регионах Казахстана на пятницу объявлено штормовое предупреждение

Жителей десяти регионов Казахстана предупредили о шторме в пятницу 4 июня, пишет «Казинформ».

В Акмолинской области прогнозируется северный ветер с порывами 15-20 м/с, в Атырауской области гроза, сильный северо-западный, западный ветер случится ночью.

В Кызылординской области прогнозируется пыльная буря, жара 44 градуса, ветер с порывами до 25 м/с. В Туркестанской области местами также ожидаются пыльная буря, гроза, шквал, в Шымкенте вероятна гроза, ветер юго-западный до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал и град, сильный южный ветер, порывы до 25 м/с. В Бескарагайском, Уржарском районах и Семее чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области в пятницу местами вероятны гроза с градом, шквал, сильный порывистый ветер. В Северо-Казахстанской области грозы, град, порывы ветра до 28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами гроза, шквал, град, пыльная буря, такая же погода будет все выходные в Жамбылской области, также в регионе прогнозируется до 40 градусов тепла, высокая пожароопасность.