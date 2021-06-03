Эквадорский футболист стал гражданином России

Эквадорский защитник футбольного клуба "Краснодар" Кристиан Рамирес получил гражданство России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин", - поведал Рамирес.

Он также отметил, что российский паспорт является для него большой честью. "Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия", - заявил игрок "Краснодара".

Напомним, Рамирес выступает за "Краснодар" с 2017 года. На счету 26-летнего защитника 21 матч за сборную Эквадора.