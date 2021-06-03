Федун рассказал, сколько нефти сможет предложить рынку Иран при отмене санкций

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что в случае отмены санкций Иран сможет дополнительно предложить нефтяному рынку до 1,5 млн баррелей в сутки.

По его словам, этот объем может быстро поступить на рынок. При этом Федун подчеркнул, что потенциал увеличения добычи в Исламской Республике намного выше. "Не знаю, какая сейчас ситуация в Иране, насколько они готовы реабилитировать все свои месторождения, но потенциал там огромный", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, вице-президент "Лукойла" акцентировал внимание на том, что фактор Ирана для ОПЕК - ключевой и имеет больше значения, чем спрос на мировом рынке нефти.