К 100-летнему юбилею КЧР выйдет книга о достопримечательностях республики

В Карачаево-Черкесии готовится юбилейное издание - книга, посвященная 100-летию республики, - сообщили в министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

"В книге будут отражены культурные и природные достопримечательности региона, уникальное архитектурное достояние и исторические памятники, а также современное промышленное производство", - рассказали в министерстве, добавив: часть книги будет посвящена туристическому и курортному потенциалу КЧР, передает "Интерфакс".

Напомним, указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования КЧР в октябре 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин.