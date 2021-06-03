Чингиз Гусейнов: "Гамзатов всю жизнь терзался из-за камня, который он бросил в имама Шамиля"

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что Владимир Путин поддержал предложение объявить 2023 годом Расула Гамзатова. "Нет уголка в России, где не знали бы имя и творчество Расула Гамзатова", - отметил глава Дагестана. Праздноваться столетний юбилей Гамзатова будет по всей стране, но центром торжеств станет Дагестан. В преддверии юбилея поэта "Вестник Кавказа" готовит цикл воспоминаний о Расуле Гамзатове людей, близко его знавших, встречавшихся с ним не только в Москве, Махачкале, но в поездках по стране и миру. Цикл открывает беседа с писателем, переводчиком, доктором филологических наук Чингизом Гусейновым.

- Чингиз Гасанович, вы хорошо знали Расула Гамзатова. На ваш взгляд, в чем была изюминка этого великого поэта и мудрого человека?

- Расул Гамзатов заслуживает того, чтобы год в России был назван его именем. Вспоминаю наши встречи. Когда я однажды был в Махачкале, он пригласил меня к себе в гости. Общались мы с ним и в Москве, и в Баку, куда он часто приезжал. С Расулом Гамзатовым связан любопытнейший парадокс. Он получил все премии в Советском Союзе и многие награды: Сталинскую, Ленинскую, Государственную премии, звание Героя Соцтруда, ордена Ленина, высшую награду РФ Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Но при этом у него нет ни одного стихотворения, в котором бы воспевалась советская действительность. Так или иначе литераторы той эпохи должны были служить идеям государства, чтобы получить награду или премию. Но Расул - это явление в поэзии, и все награды он получил за правдивое, оптимистическое, но не хвалебное творчество.

- Ему, видимо, не было стыдно за свои стихи?

- Переживания были за один только "прокол", из-за которого он терзался всю жизнь. В 1950 году началась кампания против имама Шамиля, хотя до этого даже в школьных учебниках его называли героем национально-освободительной борьбы против царского самодержавия. И вдруг у Сталина появляется идея объявить все национально–освободительные движения враждебными русской государственности и русскому народу. Нашлись партийные функционеры, которые заклеймили Шамиля, назвав его англо-французским агентом. Многие стали бросать камни в имама, и Расул Гамзатов бросил свой - по молодости лет. Потом он раскаивался, винился. Слова сожаления про то, что он тоже "бросил в Шамиля камень" принадлежат Расулу.

- Молодой Гамзатов осудил Шамиля, потому что еще не понимал его значения или по другой причине?

- Деспотическая власть использует молодежь, которая активно включается по незнанию и непониманию в деяния этой власти. Гамзатов тогда учился в Литературном институте, он верил тому, что писали. Те поколения вырастали на вере в публикации, принимали все за чистую монету. Но меня удивляет, что, пройдя такие уроки, мы и сегодня верим в услышанное и увиденное в СМИ.

- Для одних Гамзатов чисто советский поэт, для других прежде всего национальный…

- У него есть такие прекрасные строки: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". Это диалектическое видение проблемы. Любые акции, направленные на ограничения языка, придания ему факультативного характера, любые декретные посягательства на него неприемлемы. Да, бывают объективные процессы ассимиляции народа и его языка, но это уже другой процесс. По этому поводу мне памятна дискуссия, когда в СССР появился термин советский народ (Никита Хрущев на ХХII съезде КПСС провозгласил, что у нас сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты, - советский народ, – прим. ред.). Тогда поэт Роберт Рождественский написал, что "по национальности я – советский". Эта строчка из его довольно хорошего стихотворения вызвала бурю протеста у оппонентов. Они говорили: "Я советский человек по идеологии, а по национальности я русский, казах, грузин и т.д." Конечно, у Хрущева были и другие замашки, например, на построение к 1980 году коммунизма… Кстати, всесоюзная дискуссия на национальную тему началась в Дагестане, когда некий местный горе-ученый выступил с призывом к национальным писателям писать только по-русски. Он говорил: "Мы все его знаем, так давайте способствовать развитию великого и могучего русского языка!"

- И не было бы тогда великого Расула Гамзатова, писавшего на аварском. Но это очень интересная тема, учитывая отдельные критические высказывания, что над стихотворениями Гамзатова хорошо потрудились переводчики.

- Тезис о том, что русские поэты писали за национальных поэтов распространяли в период перестройки. Расул Гамзатов писал на аварском. Я аварского языка не знаю, но я читал подстрочный перевод его стихотворений. По моей просьбе перевод сделал аварец - студент Литературного института, когда я преподавал там. Прочитав подстрочники, я ахнул: минимум 50% образности в русских переводах нет. Единственным случаем, когда Расул пошел навстречу русскоязычной поэтической традиции, стало его знаменитое стихотворение "Журавли". (В первоначальном варианте шла речь о джигитах, а не о солдатах, – прим. ред.) Гамзатов согласился с этим изменением. Но в аварском оригинале "Журавли" - эпическое произведение, настолько оно многогранно. Из этой многогранной поэмы выделили для перевода только один сюжет – и это было правильным решением. Стихотворение аварца Гамзатова стало явлением русскоязычной культуры! Русский народ воспринимает это стихотворение как свое, написанное о всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

- Исходя из тезиса Никиты Хрущева на партийном съезде в 1961 году и строки Роберта Рождественского, Гамзатов был прежде всего советским человеком?

- В лучшем смысле, в самом положительном понимании фразы Рождественского. Советский народ реально существовал! Хотя и недолго. Я тоже дитя советской эпохи в лучшем смысле этого понятия.

- Расул Гамзатов, как говорят люди его хорошо знавшие, был очень жизнелюбивым человеком. Это правда?

- Абсолютная. Он любил застолья, выпивку. Такое состояние соответствовало его настроению, а не говорило о тяге к алкоголю. Он и без выпивки был жизнелюбивым и остроумным человеком, а тут все это только добавлялось. Действительно, Расул был очень жизнелюбивым! И очень преданным своей жене Патимат. Никаких слухов и сплетен о его возможных увлечениях другими женщинами я не слышал, хотя многое знал о представителях национальных литератур страны. В 1955 году я вошел в комиссию по национальным литературам Союза писателей СССР, которая была образована после Второго съезда писателей. Я был тогда погружен в литературу советских народов, поэтому все, что я говорю, исходит из моих личных знаний и опыта, личного настроя на добро. Правда должна быть настроена на добро, а тому, кто считает правду злом, скрывает ее в самом широком смысле слова, надо лечиться.

(Продолжение следует)