У студентов КЧР появилась своя футбольная лига

В Карачаево-Черкесии стартовали соревнования по футболу среди вузов республики, которые призваны сформировать у учащейся молодежи культуры здорового образа жизни.

"Студенческая футбольная лига организована среди команд вузов и ссузов Карачаево-Черкесии для развития футбола в студенческой среде и укрепления горизонтальных связей между командами вузов и ссузов", - рассказали в пресс-службе Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У.Д.Алиева, передает "Это Кавказ".

Несмотря на то, что состав участников пока невелик – всего 10 команд - соревнования продлятся все лето, а их победители получат шанс принять участие в Национальной студенческой футбольной лиге.

Студенческий чемпионат региона планируется сделать ежегодным, говорится в сообщении.