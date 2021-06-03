В Грузии пройдет конкурс на звание лучшего директора школы

Национальный центр профессионального развития учителей объявил конкурс "Лучший директор государственной школы 2021 года", сообщает пресс-служба центра.

Участие в конкурсе может принять директор любой государственной школы Грузии, проработавший в этой должности не менее шести лет. Помимо этого, он должен иметь не менее трех лет стажа работы учителем в этой же школе.

Конкурсант должен представить небольшой ролик под названием "Самое большое достижение моей школы".

Отмечается, что регистрация на конкурс открыта до 30 августа включительно.