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Защитник "Ахмата" продолжит карьеру в "Локомотиве"

Защитник &quot;Ахмата&quot; продолжит карьеру в &quot;Локомотиве&quot;

Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с защитником грозненского "Ахмата" Максимом Ненаховым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичной команды.

Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на три года.

"Я рад стать частью "Локомотива". Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках", - сказал Ненахов в интервью клубной пресс-службе.

Он также поблагодарил свой предыдущий клуб "Ахмат". "У меня остались только теплые воспоминания", - отметил защитник.

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Вестник Кавказа

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