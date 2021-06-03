Защитник "Ахмата" продолжит карьеру в "Локомотиве"

Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с защитником грозненского "Ахмата" Максимом Ненаховым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичной команды.

Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на три года.

"Я рад стать частью "Локомотива". Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках", - сказал Ненахов в интервью клубной пресс-службе.

Он также поблагодарил свой предыдущий клуб "Ахмат". "У меня остались только теплые воспоминания", - отметил защитник.