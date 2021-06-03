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Смерть на скорости: в Узбекистане вышла фетва, в которой водителей приравняли к самоубийцам

Смерть на скорости: в Узбекистане вышла фетва, в которой водителей приравняли к самоубийцам

Управление мусульман Узбекистана приравняло водителей, погибших из-за превышения скорости, к самоубийцам. Управление объявило соответствующую фетву (устное религиозное предписание).

В пресс-службе управления отметили, что соблюдение ПДД служит достижению трех целей шариата: охране здоровья, поколения и имущества, передает Sputnik.

В Узбекистане довольно высоко количество аварий со смертельным исходом - 8,3 на 100 тыс человек. Основными причинами ДТП становятся превышение скорости и выезд на встречную полосу.

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Вестник Кавказа

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