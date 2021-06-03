ЕС приступил к диалогу с Украиной по кибербезопасности

Европейский союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"ЕС и Украина запустили диалог по кибербезопасности. 3 июня 2021 года Евросоюз и Украина провели свой первый кибердиалог", - отмечается в нем.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на утвердил пятилетнюю стратегию развития кибербезопасности в стране, а также принял решение о создании кибервойск.