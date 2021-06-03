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В Казахстане назвали регионы, в которых на пять дней отключат телевидение и радио

В Казахстане назвали регионы, в которых на пять дней отключат телевидение и радио

В июне временное отключение телерадиовещания ждет жителей Алматы и трех областей Казахстана, сообщили в министерстве информации и общественного развития республики.

"В ряде населенных пунктов Казахстана будет временное отключение телерадиовещания. В июне 2021 года на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, а также в Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания", - предупредили в ведомстве.

Ожидается, что отключение будет длиться не более пяти дней в месяц.

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Вестник Кавказа

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