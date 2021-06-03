Глава Нацбанка объяснил президенту Казахстана, почему ускорилась инфляция

В четверг, 3 июня, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Национального банка республики Ерболата Досаева.

В ходе встречи глава Нацбанка Казахстана отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь-май 2021 года. В частности, Досаев назвал основные причины ускорения инфляции до 7,2% в мае этого года и обновленные прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2021 год.

Председатель ЦБ также представил информацию о росте тенговых вкладов в банковской системе и об исполнении антикризисных инициатив главы государства, финансируемых за счет средств Нацбанка.

Кроме того, Досаев проинформировал главу государства о выходе на положительную траекторию роста экономики Казахстана и перспективах ее развития в 2021 году, а также о возобновлении активности розничных инвесторов и нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг. Он отметил, что впервые сентября 2016 года объем валовых международных резервов Казахстана увеличился до $95 млрд, передает "Sputnik Казахстан".