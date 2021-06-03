Оппозиция провела в Тбилиси акцию из-за тарифов на газ

В фойе Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) состоялась акция с требованием снизить тарифы на природный газ.

Акцию провели представители молодежного крыла оппозиционной "Лейбористской партии", они шумели, свистели и сидели на полу. Также оппозиционеры попытались прорваться на заседание комиссии.

"Когда мы потребовали опубликовать финансовую документацию, на основе которой был пересмотрен тариф, нас просто проигнорировали. Нам не позволили зайти на заседание, не позволили озвучить наши требования", - рассказал представитель организации Михаил Кумсишвили.

Ранее "Лейбористская партия" дистанционно приняла участие в заседании, где озвучила свои требования.

С 1 июня плата за газ для абонентов Tbilisi Energy поднялась до 53,972 тетри. Рост тарифа объясняется падением курса национальной валюты Грузии.