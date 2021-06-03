Собянин заявил о строительстве "города любви" в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что власти строят в столице "город любви".

Он подчеркнул, что существует очень много критериев для оценки города. "Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", - цитирует градоначальника РИА Новости.

По его словам, в настоящее время формируется другая парадигма города: "это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим".

"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви - это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви ", - поведал Собянин.