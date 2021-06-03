"Лукойл" планирует войти в проект Достлук

Компания "Лукойл" заинтересована во вхождении в проект Достлук на шельфе Каспийского моря. Об этом рассказал в четверг президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"Месторождение Достлук. Идут сейчас переговоры, мы активно вовлечены в этот процесс. Мы очень благодарны и президенту Туркменистана и президенту Азербайджана за вовлечение компании "Лукойл" в этот процесс. Идет подготовка очередного межправительственного соглашения и договора по СРП", - сообщил Алекперов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что "Лукойл" хотел бы стать оператором этого проекта, доля компании пока неизвестна.

"Лукойл" проявлял интерес к месторождению с запасами нефти до 130 млн тонн еще в 1990-е годы, но на тот момент Азербайджан и Туркмения имели разногласия по проекту. В начале 2021 года страны договорились о совместной разработке месторождения и участие "Лукойла" в проекте стало возможным.