В Карачаево-Черкесии поборол коронавирус 99-летний ветеран ВОВ

В Карачаево-Черкесии вылечился от коронавируса COVID-19 ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов. Об этом сообщили в оперштабе республики.

99-летнего мужчину выписали из ковид-госпиталя на базе Черкесской городской больницы, где он провел более двух недель.

Ветеран попал в больницу 18 мая с одышкой, высокой температурой и поражением легких на 60%. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако спустя неделю стараниями медиков удалось добиться регресса заболевания.

Поздравить ветерана с выпиской приехал министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов. Он передал Канаматову пожелания здоровья и подарок от главы республики, передает "Интерфакс-Юг".

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Карачаево-Черкесии выявлены 20 484 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 20 136 жителей республики, умепли – 141.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 171 млн, из них более 3,6 млн человек скончались. В России выявлены 5 099 182 случая заражения.