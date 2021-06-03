Столтенберг: встреча Путина с Байденом отвечает интересам НАТО

Встреча президентов США и России после саммита НАТО в Брюсселе отвечает интереса НАТО. Об этом заявил, сообщил по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я с нетерпением жду в Брюсселе президента Байдена, я абсолютно уверен, что мы обсудим, в том числе, наши отношения с Россией… Я приветствую, что Байден после встречи с лидерами НАТО проведет встречу с президентом Путиным. Встреча между двумя президентами соответствует двойственному подходу НАТО к России, нам необходимо сдерживание и оборона, но также и диалог", - сказал он.

Столтенеберг также отметил, что страны НАТО "должны стремиться к лучшим отношениям с Россией. "Россия – наш сосед, мы должны снизить напряженность. Но даже если мы не верим, что такие отношения возможны в ближайшем будущем, мы должны говорить с Россией даже в непростой ситуации, обсуждать вопросы транспарентности, сокращения рисков", - поведал он.

Генсек НАТО констатировал, что нынешние отношения между РФ и НАТО являются самыми сложными со времен "холодной войны". "мы должны предотвращать возможные инциденты, нам нужны контакты, нужна предсказуемость, и встреча Байдена с Путиным – это часть нашего диалога с Россией", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.