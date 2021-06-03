Дания отказала в разрешении на строительство конкурента "Северного потока -2"

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал, выданное два года назад разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который мог бы стать альтернативой "Северного потока-2".

"12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", - сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet, передает РИА Новости.

Разрешение отозвано из-за недостаточной изученности вопроса о защите дикой природы при прокладке нового трубопровода. В Energinet отметили, что проект такого масштаба "не может не создавать неудобств".

Ранее планировалось, что газопровод Baltic Pipe будет проложен между Данией и Польшей и запущен в 2022 году.