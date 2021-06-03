Главная » Новости

Собянин: последние ограничения в Москве могут быть сняты к осени

Собянин: последние ограничения в Москве могут быть сняты к осени

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия, их можно будет снять к осени, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу.

"Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили), почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего (<...>) где-то ближе к осени и будет (достигнут коллективный иммунитет и отмена ограничений)", - заявил он "Интерфаксу".

Ограничения на проведение массовых мероприятий действуют больше года, они были введены в связи с пандемией COVID-19.

1310 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!