Собянин: последние ограничения в Москве могут быть сняты к осени

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия, их можно будет снять к осени, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу.

"Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили), почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего (<...>) где-то ближе к осени и будет (достигнут коллективный иммунитет и отмена ограничений)", - заявил он "Интерфаксу".

Ограничения на проведение массовых мероприятий действуют больше года, они были введены в связи с пандемией COVID-19.