Боец из Казахстана обратился к главе UFC

Казахстанский боец ММА Гани Адильсерик, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), разместил на своей странице в Instagram видео своего последнего финиша. Под постом он отметил президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта.

"Дэйна, скажи чье сейчас время", гласит подпись Гани к этому посту.

Напомним, 28 мая Адильсерик рамках турнира лиги Oktagon провел бой с узбеком Шахзодом Джуракуловым. Поединок закончился победой Гани удушающим приемом в первом раунде.