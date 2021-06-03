В Центробанке предложили разрешить детям инвестировать на бирже

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет.

"Все зависит от того, что преподают в школе. В школе к 12 годам люди математику знают уже достаточно неплохо. Есть продвинутые школы, которые преподают математику опережающим образом, поэтому дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты", – сказал он телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Швецов также обратил внимание на то, что мир сегодня становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации опережают взрослых. По его словам, вполне нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. "Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И разница по большому счету родители за тебя платят, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать – и то, и другое – это знания", – поведал первый зампред Банка России.

"Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто, - резюмировал Швецов.