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Минздрав Беларуси зарегистрировал "Спутник Лайт"

Минздрав Беларуси зарегистрировал &quot;Спутник Лайт&quot;

Белорусское министерство здравоохранения зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт"

"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Эффективность вакцины составляет почти 80%. Срок действия государственной регистрации составляет год.

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Вестник Кавказа

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