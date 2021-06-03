Минздрав Беларуси зарегистрировал "Спутник Лайт"

Белорусское министерство здравоохранения зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт"

"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Эффективность вакцины составляет почти 80%. Срок действия государственной регистрации составляет год.