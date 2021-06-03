Кудрин рассказал, когда мир пройдет пик потребления нефти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что мир пройдет пик потребления нефти в течение ближайших 10 лет.

"Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли", - сказал он.

По словам Кудрина, если не через 10 лет, то в течение 20 лет Россия придется сокращать свои внешние доходы от нефти.

Он подчеркнул, что для того, чтобы справиться с этим вызовом, необходимо закладывать инвестиции в решение этой задачи уже сегодня. "Поэтому надо инвестиции закладывать уже сегодня в то, чтобы через 10 лет мы могли ответить на это. В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций", - цитирует главу Счетной палаты ТАСС.