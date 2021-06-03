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Кудрин рассказал, когда мир пройдет пик потребления нефти

Кудрин рассказал, когда мир пройдет пик потребления нефти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что мир пройдет пик потребления нефти в течение ближайших 10 лет.

"Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли", - сказал он.

По словам Кудрина, если не через 10 лет, то в течение 20 лет Россия придется сокращать свои внешние доходы от нефти.

Он подчеркнул, что для того, чтобы справиться с этим вызовом, необходимо закладывать инвестиции в решение этой задачи уже сегодня. "Поэтому надо инвестиции закладывать уже сегодня в то, чтобы через 10 лет мы могли ответить на это. В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций", - цитирует главу Счетной палаты ТАСС.

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