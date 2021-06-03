Подросток из Акмолинской области проиграл все сбережения бабушки в онлайн-казино

Более 800 тыс тенге потратил подросток в Акмолинской области, делая онлайн-ставки. Заметив пропажу денег, бабушка обратилась в полицию, пишет Polisia.kz.

70-летняя жительница села Енбек Аккольского района сообщила правоохранителям, что неизвестные похитили с ее счета 848 тыс тенге. В банке сообщили, что все денежные средства были переведены на счет букмекерской конторы. Полиция установила, что внук женщины имел доступ к банковской карте, он, воспользовавшись мобильным телефоном бабушки, делал ставки и переводил деньги.

Начато досудебное расследование по статье «Кража».