Два школьника утонули в канале в Узбекистане

В Узбекистане накануне утонули двое несовершеннолетних братьев 2009 и 2010 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Случай произошел около 14:10 в канале "Кипчакдаре", проходящем через аул "Шеге" в селе Медели Муйнакского района Каракалпакстана.

Как отмечается, ученики шестого и пятого классов навестили бабушку, а после спустились в канал, чтобы искупаться.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет следствие, передает Газета.uz.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Муйнакского района призвали не оставлять детей без присмотра, не купаться в запрещенных местах и соблюдать правила техники безопасности.