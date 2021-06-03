Два школьника утонули в канале в Узбекистане
В Узбекистане накануне утонули двое несовершеннолетних братьев 2009 и 2010 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Случай произошел около 14:10 в канале "Кипчакдаре", проходящем через аул "Шеге" в селе Медели Муйнакского района Каракалпакстана.
Как отмечается, ученики шестого и пятого классов навестили бабушку, а после спустились в канал, чтобы искупаться.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет следствие, передает Газета.uz.
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Муйнакского района призвали не оставлять детей без присмотра, не купаться в запрещенных местах и соблюдать правила техники безопасности.
Вестник Кавказа
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