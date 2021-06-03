США усилят борьбу с коррупцией во всем мире

Президент США Джо Байден подписал меморандум, провозглашающий ключевой задачей в сфере национальной безопасности страны борьбу с коррупцией во всем мире. Об этом сообщил сегодня представитель американской администрации высокого ранга во время специального телефонного брифинга, посвященного данной инициативе.

Он напомнил, что американский лидер заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании.

В течение ближайших 200 дней правительству необходимо будет провести обзор и представить президенту доклад с рекомендациями, как правительство и его партнеры могут усилить, координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией.

Представитель администрации также отметил, что данная инициатива предусматривает международное партнерство по противодействию финансированию коррупции и по привлечению к ответственности тех, кто, по мнению США, принимает участие в такой незаконной деятельности, передает ТАСС.