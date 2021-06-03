Сбер поможет цифровой трансформации Ингушетии

Ингушетия и Сбер договорились о стратегическом сотрудничестве. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В республике планируется развивать автоматизированные системы и цифровые технологии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Также будет оказываться помощь малому и среднему бизнесу, развиваться пассажирский транспорт, реализовываться образовательные программы.

«Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики», – сообщил Греф.

По словам Калиматова, соглашение способствует созданию цифровой трансформации процессов в экономике, социальной и транспортной сферах. «Также отмечу, что в республике сейчас происходит реанимация простаивавших ранее предприятий и запуск ряда производств, к нам заходят инвесторы. <…> И, уверен, Сбер продолжит участие в формировании благоприятной инвестиционной платформы в регионе», – отметил он.