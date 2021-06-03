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Черноморское побережье Турции засыпало снегом

Черноморское побережье Турции засыпало снегом

В нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря выпал снег.

По словам жителей деревни Каврун Яйласы в провинции Ризе, еще вчера была прекрасная погода, а сегодня утром все засыпало снегом. 

В ночь со среды на четверг также выпал снег в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу, на популярном горнолыжном курорте на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центральной части страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Помимо этого, пятисантиметровым слоем снега накрыло гору Улудаг (Олимп) в районе города Бурса на западе Турции.

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Вестник Кавказа

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