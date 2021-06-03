Производство витаминов IHerb может разместиться в Карачаево-Черкесии

Правительство Карачаево-Черкесии и Российское представительство компании IHerb заключили договор об инвестиционном сотрудничестве.

Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы КЧР.

Компания IHerb рассмотрит возможность создания производства в республике, для этого будет проведен анализ производственного потенциала КЧР.

Директор IHerb по развитию Оксана Богатенко сообщила, что компания планирует локализовать производство витаминов и БАДов в России, на это выделены $100 млн.