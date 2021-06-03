Крым решил вопрос с водоснабжением на год вперед

Воды Крыму хватит минимум на год, благодаря комплексу выполненных мер, сообщил в четверг вице-премьер правительства полуострова Евгений Кабанов.

"Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен. Помимо этого, сейчас выполняются ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов… При поддержке федерального центра вопрос с водоснабжением в текущем моменте решен", - пояснил он на полях ПМЭФ.

Ведется работа над снижением потери воды, для этого в Симферополе ремонтируется система водоснабжения, на это уйдет более 1,5 млрд рублей.