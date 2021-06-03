Поддельные доллары с одинаковыми номерами не пустили таможенники в Ташкент

Таможенники международного аэропорта Ташкента не позволили ввести в Узбекистан партию поддельной иностранной валюты, такое сообщение распространила пресс-служба ГТК РУз.

После посадки самолета, следовавшего рейсом Стамбул-Алматы-Ташкент, был досмотрен багаж одного из пассажиров. В сумке, спрятанные между полотенец, лежали поддельные $5 тыс. Уточняется, что у многих банкнот был один и тот же серийный номер.

В тот же день на парковке воздушной гавани поочередно были задержаны причастные к преступлению лица. В их автомобиле Lacetti под передним пассажирским сиденьем были найдены поддельные $5 тыс.

В ходе проведенного оперативного мероприятия при получении денег был взят с поличным истинный хозяин фальшивой валюты. Все купюры изъяты у него, они послужат вещественными доказательствами. Открыто уголовное дело.